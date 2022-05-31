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Факты / Мир / Мировые новости

Разблокировка портов и сфера безопасности: о чем говорил Зеленский с Эрдоганом

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленський та Ердоган
Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы морских коридоров для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, сообщают иностранные СМИ.

Эрдоган во время телефонного разговора с Зеленским обсудил ситуацию в Украине, выразил готовность выступить посредником в случае переговоров между Украиной и Россией.

— Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией. Турция готова оказать больше поддержки, в частности, посредничество. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону, — сообщают СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о разговоре с турецким лидером государства. Стороны обсудили безопасные коридоры, турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.

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– Продолжил диалог с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе, — подчеркнул глава государства.

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