Июнь, 03 в 20:14

Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки германского производства, находившиеся на вооружении швейцарской армии. Об этом сообщает телеканал DW.

Соответствующее разрешение предоставило Управление оборонных закупок Швейцарии.

Берн вернул 42 танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010 и 2011 годах.

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– Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, которые уже были проданы компании Rheinmetall 12 лет назад, поскольку здесь больше нет никаких требований, – сообщили в офисе закупок.

Ранее европейские страны, стремящиеся пополнить свои запасы вооружения после предоставления оружия Украине, подали запросы в Швейцарию на передачу излишков материалов из предыдущих или текущих запасов вооруженных сил.

На фоне полномасштабной войны в Украине Германия рассматривает возможность предоставления оружия другим странам Европы для повышения их обороноспособности.

29 мая вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что Украина скоро получит САУ PzH 2000.