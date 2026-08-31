Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин обратился к правительству страны с призывом срочно предоставить Украине военную помощь на сумму €2 млрд.

Об этом пишет De Volkskraant.

Украина просит Нидерланды предоставить €2 млрд на оборону

— Мы должны защитить наших граждан от жестоких методов, которыми Россия ведет войну… Российские атаки направлены не только на военные объекты и электростанции, но и все чаще – на торговые центры, универмаги и другие гражданские объекты, — написал он.

Просьба Костина, среди прочего, касается ракет противовоздушной обороны.

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По его словам, Украине нужна любая помощь для защиты от российских баллистических и гиперзвуковых ракет.

Посол обратился к правительству Нидерландов в период, когда страна ведет напряженные переговоры по бюджету.

Костин призвал досрочно предоставить Украине поддержку, которую Нидерланды уже пообещали на ближайшие годы.

По мнению посла, Украина могла бы получить 2 миллиарда евро из средств, зарезервированных для дальнейшего использования, и направить их на нужды уже сейчас. Например, эти деньги можно инвестировать в производство перехватчиков дронов.

Нидерланды уже принимали решения о досрочном использовании средств, зарезервированных для Украины.

Министерка обороны Дилан Ешильгьоз-Зегериус сообщила, что правительство тратит €437 млн на военную помощь Украине. Эти средства изначально планировали использовать позже в этом году.

В общей сложности правительство Нидерландов ежегодно предусматривает в бюджете €3 млрд на военную помощь Украине.

Источник : Європейська правда

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