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Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в США – в чем причина

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським 27 січня 2022

В США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки энергогенерирующих мощностей. Соответствующее решение принял президент Джо Байден.

Об этом говорится на сайте Белого дома. В заявлении указано несколько факторов, угрожающих способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии. В них входят сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усиливающиеся изменением климата.

— Я, Джозеф Байден, президент США, полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе разделом 318(a) Закона о тарифах 1930 объявляю чрезвычайную ситуацию относительно угроз наличия достаточной мощности производства электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей, – говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии, но в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах. Поэтому правительство работает с бизнесом по расширению внутренних мощностей по производству солнечной энергии.

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Согласно указу импорт солнечных модулей в США будет избавлен от пошлин сроком на один год.

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Ранее режим чрезвычайного положения был объявлен в Венгрии. Президент Виктор Орбан заявил, что война в Украине представляет постоянную угрозу Венгрии, а санкции против России привели к росту цен и экономическим потрясениям.

Фото: Джо Байден

Источник: White House
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