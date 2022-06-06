Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в США – в чем причина
В США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нехватки энергогенерирующих мощностей. Соответствующее решение принял президент Джо Байден.
Об этом говорится на сайте Белого дома. В заявлении указано несколько факторов, угрожающих способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии. В них входят сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усиливающиеся изменением климата.
— Я, Джозеф Байден, президент США, полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе разделом 318(a) Закона о тарифах 1930 объявляю чрезвычайную ситуацию относительно угроз наличия достаточной мощности производства электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей, – говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии, но в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах. Поэтому правительство работает с бизнесом по расширению внутренних мощностей по производству солнечной энергии.
Согласно указу импорт солнечных модулей в США будет избавлен от пошлин сроком на один год.
Ранее режим чрезвычайного положения был объявлен в Венгрии. Президент Виктор Орбан заявил, что война в Украине представляет постоянную угрозу Венгрии, а санкции против России привели к росту цен и экономическим потрясениям.
Фото: Джо Байден