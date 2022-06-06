До окончания войны и возвращения Крыма: в Латвии запретили все телеканалы РФ

Июнь, 06 в 13:50

В Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, которые еще оставались в доступе для просмотра латвийскими телезрителями. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

Глава NEPLP Ивар Аболинш объяснил, что решение было принято, опираясь на новую законодательную норму.

Она предполагает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

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Соответствующее решение вступает в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит войну и не вернет Украине Крымский полуостров, который сейчас находится под временной оккупацией.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, Кино24, Мир ТВ, Охота и рыбалка, Перец, Русский Иллюзион и другие.

Решение о блокировке российских каналов, в том числе развлекательных, NEPLP принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих российских телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение.

29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы THT – Комеди, TNT4 International, Пятница, KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил свое решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

Вскоре NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции. А 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, предоставляющих право Нацсовету по электронным СМИ ограничивать иностранные программы, если они делаются в странах, угрожающих суверенитету других стран.

Недавно, 2 июня, парламент Молдовы принял закон о борьбе с пропагандой и дезинформацией, запрещающий, в частности, трансляцию новостей и пропагандистских шоу РФ.