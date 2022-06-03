Власти Молдовы запретили показ новостей и шоу РФ

Июнь, 02 в 21:19

В Молдове парламент в четверг, 2 июня, принял закон о борьбе с пропагандой и дезинформацией, который запрещает, в частности, трансляцию новостей и пропагандистских шоу РФ.

Об этом сообщает NewsMaker.

Как уточняется, документ приняли во втором окончательном чтении на заседании 2 июня, его поддержало 54 депутата от правящей партии Действие и солидарность (PAS).

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– Запрещена трансляция в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, производимых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, – говорится в сообщении.

Теперь новости и телепередачи РФ не смогут показывать по ТВ Молдовы, так как РФ не ратифицировала эту конвенцию.

Также отмечается, что во втором чтении PAS исключила положения, согласно которым служба информации и безопасности могла блокировать сайты за распространение дезинформации, а граждан наказывать огромными штрафами.

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Источник: NewsMaker