Июнь, 14 в 21:07

США ожидают, что в среду, во время ключевой встречи почти 50 стран, известной как Контактная группа по Украине, будут объявлены новые пакеты вооружения и оборудования.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника Пентагона.

Украинские чиновники предупреждают, что Россия набирает позиции на Донбассе на Востоке Украины, в частности, в Северодонецке, где в последнее время произошли одни из самых жестоких боевых действий. И без большего количества оружия будет все труднее остановить постепенный прогресс в России или вернуть оккупированные территории в регионе.

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— Мы слышим, что они говорят, мы абсолютно слышим, — сказал высокопоставленный чиновник из Пентагона, который рассказал о “неотложности” встречи группы в Брюсселе.

Он не уточнил, какие страны будут объявлять новые пакеты безопасности или будут включать эти поставки, но отметил, что США “очень тесно” сотрудничают с другими странами, чтобы выяснить, что нужно украинским ВС, а затем найти пути для поставок. Чиновник не сказал, объявят ли США новый пакет, но сказал, что администрация президента Байдена уже работает над этим.

Предыдущий пакет военной помощи от США, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн, Белый дом объявил 1 июня. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.

Высокопоставленный чиновник по обороне сказал, что у США и их союзников есть значительное количество оборудования для отправки в Украину: Мы еще не исчерпали ресурс и многостороннюю безопасность для этой битвы на украинской земле.

15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны по вопросам обороны Украины. Это – так называемый Рамштайн-3. Первая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств состоялась 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, в ней приняло участие более 40 стран. Вторая встреча была 23 мая.