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Факты / Мир / Мировые новости

Стало известно, когда ВСУ получат от США первые РСЗО HIMARS

Юля Захарченко, редактор ленты
РСЗВ HIMARS
Фото: Getty Images

По официальным данным, американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS должны быть в Украине уже до конца этого месяца.

– Украинские защитники завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО, — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что через несколько недель в бою Украина будет иметь обученную реактивную артиллерию большой дальности.

Система HIMARS может запускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 70 км – гораздо дальше, чем артиллерия, которую сейчас имеет Украина.

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Ранее США заявляли, что согласились предоставить их только после заверений президента Украины Владимира Зеленского, что это оружие не будет использоваться для нападения на цели внутри России.

Милли сказал, что США и союзники подготовили 60 украинских военнослужащих на HIMARS, а также 420 личного состава на гаубицах М777, других БТРах и беспилотных летательных системах.

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