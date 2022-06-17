Июнь, 17 в 15:58

В пятницу, 17 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши наблюдается рост цен на бензин, дизтопливо и автогаз.

Так, стоимость бензина марки А-95 сегодня в среднем составляет 7,90 злотых/литр (это 50,9 грн по курсу Национального банка Украины). Накануне литр этого бензина стоил 7,88 злотых.

Литр бензина марки А-98 сегодня в среднем можно купить за 8,30 злотых (53,5 грн по курсу НБУ). В четверг, 16 июня, средняя стоимость бензина А-98 в Польше составляла 8,22 злотых/литр.

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Подорожало и дизельное топливо. Литр дизеля сейчас можно приобрести в среднем за 8,27 злотых (53,3 грн), в то время как накануне он стоил 8,12 злотых.

Литр премиального дизтоплива водители могут приобрести за 7,92 злотых (51,1 грн). Накануне его можно было в среднем приобрести по цене 7,89 злотых/литр.

Выросли цены и на автогаз (LPG). Сегодня средняя стоимость этого горючего составляет 3,56 злотых/литр (22,96 грн), тогда как в четверг оно стоило 3,52 злотых/литр.

Несколько дешевле бензин марки А-95 можно приобрести в Люблинском воеводстве – в среднем за 7,83 злотых/литр (50,5 грн).

В Лодзинском воеводстве средняя стоимость бензина А-95 составляет 7,80 злотых/литр (50,3 грн), бензина А-98 – 8,03 злотых/литр (51,8 грн), дизтоплива – 7,73 злотых/литр (49,9 грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве за литр бензина А-95 водителям нужно в среднем заплатить 7,05 злотых (45,5 грн), за литр дизтоплива – 7,80 злотых (50,3 грн).

Бензин, дизель и автогаз подорожали: актуальные цены на АЗС Польши / 2 фотографии

Цены на АЗС Украины

Цены на бензин в Украине по состоянию на 17 июня почти не изменились по сравнению с предыдущими сутками. Однако горючее категории А-95 минимально подорожало и теперь в среднем стоит 50,29 грн/л.

Средняя стоимость бензина категории А-92 составляет 51,50 грн/л.

Минимально подешевело дизельное топливо – до 56,59 грн/л. А цены на автогаз колеблются в пределах 40–46 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl