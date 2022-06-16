Июнь, 16 в 15:15

По состоянию на четверг, 16 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши несколько подешевел бензин.

Так, бензин марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,88 злотых/литр (сейчас это 51,66 грн по курсу Национального банка Украины). Накануне бензин А-95 стоил 7,90 злотых/литр.

За литр бензина марки А-98 сегодня в среднем нужно заплатить 8,22 злотых (53,89 грн по курсу НБУ). Накануне бензин А-98 стоил 8,23 злотых/литр, а во вторник, 14 июня, – 8,29 злотых/литр.

Сейчас смотрят

Литр дизельного топлива сегодня можно приобрести на польских АЗС в среднем за 8,12 злотых (53,23 грн). По сравнению с предыдущими сутками стоимость не изменилась, а 14 июня средняя стоимость дизтоплива составила 8,14 злотых/литр.

За литр премиального дизеля водителям в Польше нужно в среднем заплатить 7,89 злотых (51,7 грн по курсу НБУ). Накануне средняя стоимость литра горючего составила 7,84 злотых.

Несколько подешевел автогаз (LPG): сегодня литр стоит 3,52 злотых (23,1 грн). Накануне стоимость автогаза составила 3,53 злотых/литр.

В некоторых воеводствах топливо можно приобрести дешевле средней стоимости. Например, в Лодзинском воеводстве средняя стоимость бензина А-95 составляет 7,81 злотых/литр (51,2 грн), бензина А-98 – 7,83 злотых/литр (51,33 грн), дизтоплива – 7,70 злотых/ литр (50,5грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве литр бензина А-95 в среднем стоит 7,04 злотых (46,2 грн), дизтоплива – 7,80 злотых (51,1 грн).

Цены варьируются и в зависимости от сети АЗС. На некоторых автозаправочных станциях Польши бензин А-95 можно найти по 6 злотых/литр (39,3 грн), А-98 и дизтопливо – от 7 злотых/литр (45,89 грн).

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Польше: актуальные цены / 2 фотографии

Как отмечают аналитики специализированного портала E-Petrol, хотя цены на бензин в Польше несколько замедлили рост, стоимость дизельного топлива по сравнению с предыдущей неделей выросла на 0,23 злотых за литр. В то же время, автогаз стал дешевле.

По прогнозам аналитиков, в последующие дни на многих АЗС цены на бензин А-95 будут оставаться ниже 8 злотых/литр (могут варьироваться в диапазоне 7,92 – 8,05 злотых). Стоимость бензина А-98 может превысить 8,65 злотых/литр. Прогнозируют аналитики и рост стоимости дизтоплива. Цены на автогаз могут снизиться и колебаться в диапазоне 3,44 – 3,54 злотых/литр.

Стоимость бензина в Украине

По состоянию на 16 июня, средние цены на горючее в Украине несколько изменились. Так, бензин категории А-95 минимально подешевел. Теперь его можно купить в среднем за 50,27 грн/л.

В то же время, бензин категории А-92 подорожал почти на 2 грн и теперь в среднем стоит 51,50 грн/л.

Средняя цена на дизтопливо упала на 2 копейки и теперь составляет 56,60 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl, E-Petrol

Фото: AutoCentrum.pl