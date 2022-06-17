Франция больше не получает российский газ по трубопроводу из Германии

Июнь, 17 в 13:42

Франция перестала получать российский газ по трубопроводам из Германии с 15 июня. Об этом заявил французский оператор газотранспортной системы GRTgaz.

В компании сообщили, что с начала 2022 года потоки сократились на 60%, и точка подключения работала на 10% своей пропускной способности. А за последние два дня физический поток между Францией и Германией упал до нуля.

Точной причины прекращения поставок не называют, но это может быть связано с решением российского Газпрома сократить поставки газа в страны Европы, в том числе в Германию, через газопровод Северный поток.

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В то же время в компании заявили об увеличении потока в точке соединения между Францией и Испанией.

— Летом не ожидается никаких сложностей с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается, — говорится в заявлении.

Франция не настолько зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.

В последние несколько дней Газпром ограничил поставки в ряд стран ЕС. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что сокращение поставок газа Газпромом через Северный поток является “политическим решением РФ”, а не технической проблемой, как утверждает российский энергетический гигант.

Источник: GRTgaz