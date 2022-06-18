Если мы позволим России двигаться, тогда Путин не остановится на Украине — Байден

Июнь, 18 в 1:13

Цель президента России Владимира Путина предотвратить расширение НАТО путем полномасштабного вторжения в Украину привела к негативным результатам.

В этом уверен президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он считает, что Путин приказал бы российской армии двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине.

– Я убежден, что если мы позволим России двигаться, тогда Путин не остановится. Что тогда? Что потом будет? Что будет дальше? Что нам делать дальше?

Если бы Запад не активизировался, это повысило бы шансы России напасть на другие страны, сказал Байден. Если бы Кремлю удалось захватить Украину, Россия могла стать сильной угрозой миру.

Сейчас смотрят

– Помогать Украине – это будет стоить дорого. За это придется заплатить цену. Но вариант ничего не делать был бы хуже. Если бы он действительно захватил Украину, тогда он представлял бы угрозу НАТО. Все это было бы еще страшнее, – убежден президент США.

Перед вторжением в Украину Кремль требовал от Запада согласиться на разные гарантии безопасности. Это включало в себя постоянный запрет Украины и Грузии присоединиться к НАТО. Альянс решительно отклонил это требование, утверждая, что его политика открытых дверей не подлежит обсуждению.

Полномасштабная война и экономические санкции против России повлекли за собой глобальный нефтяной кризис и рост цен на газ на фоне высокой инфляции. Однако Байден считает, что поддержка Киева этого стоит.