Июнь, 24 в 20:40

Мир может столкнуться с “беспрецедентным глобальным кризисом голода”. Риски могут стать реальностью уже к концу года и ухудшиться в 2023-м.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам международной конференции по продовольственной безопасности, которая проходит в Берлине.

— Война в Украине усугубила проблемы, которые назревали годы: климатические нарушения, пандемия Covid-19, неравный выход из экономического кризиса разных государств. Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023 год может быть еще хуже, — сказал Гутерриш, назвав массовый голод неприемлемым в 21 веке.

По словам политика, эффективное разрешение кризиса невозможно, если война Украина продолжится и не будут налажены поставки зерна на мировые рынки.

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Гутерриш отметил, что находится в тесном контакте с представителями Украины, России, Турции, США, ЕС и другими по этому вопросу.

— Мы пытаемся достичь пакетного решения, что позволит Украине экспортировать продукты – не только наземными путями, но также морем, — сказал он, отказавшись предоставить детали, ведь это может помешать достижению договоренности.

Добавим, что, по данным ООН, более 460 тыс. человек в Сомали, Йемене и Южном Судане страдают от голода. В то же время миллионы людей в 34 других странах находятся на грани голода.