Швейцария окончательно присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России

Июнь, 29 в 18:09

Швейцария решила присоединиться к шестому пакету санкций Европейского Союза против России и Беларуси и 29 июня ввела его в действие. Об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет.

— Учитывая продолжающуюся военную агрессию России против Украины, Федеральный совет 29 июня ввел дополнительные санкции против России. Швейцария вводит в действие новые меры, предпринятые ЕС от 3 июня 2022 года. Меры вступают в силу с 18.00 29 июня, — говорится в сообщении.

Новые меры включают в себя эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтепродуктов из России. Подобно мерам, применяемым в ЕС, их закупка, импорт, транзит и транспортировка до или в пределах Швейцарии запрещены.

Кроме того, эмбарго предусматривает запрет на предоставление услуг, в том числе страхование или перестрахование, в связи с транспортировкой нефти и отдельных российских нефтепродуктов в любой пункт назначения.

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Отмечается, что это эмбарго вступит в силу постепенно, как это происходит в ЕС, и вступит в полную силу в начале 2023 года, после ряда переходных периодов.

В финансовом секторе запрещено предоставление таких услуг, как бухгалтерский учет, связи с общественностью и бизнес-консультации правительства России или юридическим лицам из РФ. Также запрещено рекламировать контент, созданный или транслируемый некоторыми российскими СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.

О присоединении Швейцарии к шестому пакету санкции ЕС против РФ официальный Берн сообщил 10 июня.

3 июня Совет ЕС принял очередной, шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов. Швейцария, не входящая в ЕС, ранее поддержала и другие санкции Евросоюза против России.

Источник: Федеральный совет Швейцарии