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За поддержку армии РФ: пять китайских компаний попали в черный список США

Валентина Летяк, редактор ленты
За поддержку армии РФ: пять китайских компаний попали в черный список США
Фото: Depositphotos

Министерство торговли США ввело санкции против пяти китайских компаний из-за поддержки российского оборонного и военного секторов до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В черный список попали: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

Санкции означают запрет на экспорт продукции США компаниям из списка.

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В американском правительстве подчеркнули, что эти ограничения должны стать мощным сигналом для других стран, которые отважатся поддержать Россию.

В то же время США прямо не обвиняют правительство или военных Китая в поставках оборудования России, ведь санкции коснулись только отдельных компаний.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ 12 июня открестился от помощи РФ в войне с Украиной и обвинил США в “ухудшении конфликта”.

По его словам, Пекин поддерживает мирные переговоры, в то же время предположив, что это США и НАТО усугубили конфликт.

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Источник: Financial Times
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