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Байден направил в Конгресс отчеты о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Байден направил в Конгресс отчеты о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Depositphotos

Президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В тексте писем говорится следующее:

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Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с Резолюцией о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов к Североатлантическому договору 1949 гада о присоединении Польши, Венгрии и Чехии 30 апреля 1998 г.

Такой же текст письма и о присоединении Финляндской Республики к НАТО.

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Напомним, на саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в Альянс.

Кроме того, 29 июня в Мадриде страны-члены НАТО определили Россию как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Источник: White House
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