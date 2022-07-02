Июль, 02 в 20:44

Президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В тексте писем говорится следующее:

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Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с Резолюцией о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов к Североатлантическому договору 1949 гада о присоединении Польши, Венгрии и Чехии 30 апреля 1998 г.

Такой же текст письма и о присоединении Финляндской Республики к НАТО.

Напомним, на саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в Альянс.

Кроме того, 29 июня в Мадриде страны-члены НАТО определили Россию как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.