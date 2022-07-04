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Посол Украины в Германии Мельник вскоре может покинуть свой пост — Bild

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Андрій Мельник - посол України у Німеччині
Фото: МИД

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть свой пост. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на несколько источников в украинской столице.

Сообщается, что  дипломат может скоро вернуться в Киев и перейти на работу в Министерство иностранных дел.

— Это предложение министерство внесло президенту Украины. В Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу, – сообщил представитель украинского правительства в комментарии Bild.

Источники сообщают, что переезд из Берлина может состояться до осени. Также представитель правительства в комментарии Bild подчеркнул, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

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Таблоид предполагает, что Мельник мог бы стать замминистра иностранных дел.

В МИДе Украины пока не комментировали журналистам эту информацию.

Андрей Мельник вступил в должность посла Украины в Германии в декабре 2014 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за неторопливые решения и задержки с поставкой вооружения в Украину.

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Источник: Bild
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