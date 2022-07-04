Посол Украины в Германии Мельник вскоре может покинуть свой пост — Bild
Посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть свой пост. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на несколько источников в украинской столице.
Сообщается, что дипломат может скоро вернуться в Киев и перейти на работу в Министерство иностранных дел.
— Это предложение министерство внесло президенту Украины. В Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу, – сообщил представитель украинского правительства в комментарии Bild.
Источники сообщают, что переезд из Берлина может состояться до осени. Также представитель правительства в комментарии Bild подчеркнул, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.
Таблоид предполагает, что Мельник мог бы стать замминистра иностранных дел.
В МИДе Украины пока не комментировали журналистам эту информацию.
Андрей Мельник вступил в должность посла Украины в Германии в декабре 2014 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за неторопливые решения и задержки с поставкой вооружения в Украину.