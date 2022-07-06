Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие Украине

Июль, 06 в 13:18

Венгрия не поставляет оружие Украине, как это делают другие западные страны, чтобы не подвергать опасности вражеских российских обстрелов венгров, которые проживают на Закарпатье.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на Западе Украины проживает 150 тыс. венгров.

– Очевидно, что в случае поставок нами оружия они будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров, — заявил он.

Также Петер Сийярто добавил, что после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.

Сейчас смотрят

Кроме того, он отметил, что Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в ​​истории страны. По его словам, она приняла 630 тыс. беженцев из Украины.