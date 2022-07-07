Джонсон уходит в отставку: что известно и продолжит ли Великобритания поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Он сложит полномочия лидера Консервативной партии, однако останется главой правительства до осени.

В Великобритании это рекордное за 90 лет количество отставок. Эксперты убеждены, что это не повлияет на поддержку официального Лондона Украины.

— Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат, заключалась не в личных прихотях. А в том, что я чувствовал, что это моя работа, это моя обязанность, — отметил Джонсон.

С начала полномасштабной войны России премьер-министр активно поддерживал Украину. Он сыграл немаловажную роль в том, чтобы мировые лидеры выступили в поддержку нашей страны единым фронтом. Призвал предоставить Киеву достаточное оружие и техники. А еще видел перспективу формирования альянса по оси Великобритания – Польша – Украина.

Джонсон настаивал, что Украине нужно дать столько оружия и техники, чтобы она как можно быстрее одержала победу. И даже объявлять о своей отставке вышел с украинским флагом на пиджаке.

— Хочу обратиться к народу Украины — мы будем в Великобритании поддерживать вашу борьбу за свободу столько — сколько потребуется. Мы запустим масштабные программы по инвестициям в инфраструктуру и в технологии, – говорит политик.

Накануне Великобритания оказалась на грани политического кризиса. Из правительства ушла половина министров. Причиной стал очередной скандал с участием премьера.

Так, Джонсон назначил на правительственный пост депутата Криса Пинчера, обвиненного в неприемлемом поведении и сексуальных домогательствах. В британском парламенте убеждены: глава правительства знал о сомнительном прошлом политика и скрыл правду от британцев.

— Возможно, правление Бориса Джонсона в должности премьер-министра подошло к концу. Он нарушил доверие, которое мы ему выразили. Он должен признать, что потерял авторитет, чтобы руководить, – утверждает лидер Шотландской национальной партии Иен Блэкфорд.

Отметим, что скандалы преследуют Бориса Джонсона все три года его правления. Премьера обвиняли в назначении друзей на государственные должности, впоследствии – в вечеринках во время локдаунов.

В Консервативной партии заявили, что пока не видят достойную замену харизматичному лидеру. И у него до сих пор остается команда поддержки. На стороне Бориса – ключевые министры правительства. В частности, очень важны для Украины главы МИД и Минобороны. Именно их считают вероятными преемниками Джонсона в должности.

В то же время, аналитики убеждены, независимо от того, кто возглавит правительство после Джонсона — страна продолжит поддержку Украины. Так, даже королевская семья, не скрывает своей позиции. Первыми еще в феврале – герцоги Кембриджские – Уильям и Кейт публично поддержали Украину. Впоследствии это сделал и наследник престола – принц Чарльз. А королева Елизавета II даже упомянула Украину в послании парламенту.

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