Июль, 11 в 14:19

С 10 июля 2022 года вступил в силу запрет на ввоз и транспортировку цемента, спирта и другой продукции из РФ. То же самое касается транзита грузов через Литву в Калининградскую область.

Об этом сообщает агентство Delfi.

Четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта 2022 года, ввел ограничительные меры на импорт и транспортировку стали и других изделий из черных металлов. В документе говорится, что от этих товаров РФ получает значительный доход, который может идти на финансирование войны в Украине.

Сейчас смотрят

Генеральный секретарь ассоциации Linava (Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков) Зенонас Буйвидас пояснил, что из России по-прежнему будут вывозиться только те товары, которые не подпадают под санкции.

Следующее расширение санкционного списка ожидается 10 августа 2022 года, когда должен вступить в силу запрет на уголь и другие виды твердого ископаемого топлива. С 5 декабря 2022 года и в феврале 2023 года санкции ЕС распространятся на российскую нефть и нефтепродукты.

— С вступлением в силу нового списка подсанкционных товаров объем работы увеличивается, так как приходится анализировать больший объем информации. Таможня готова к реализации санкций, — сказала Лина Лауринайтите-Григене, пресс-секретарь Таможенного департамента.

В то время Буйвидас заявил, что перевозчики даже не думают о погрузке подсанкционных товаров, потому что по кодам таможня их сразу заблокирует.

С 17 июня Литва запретила транзитную перевозку по железной дороге ряда подсанкционных товаров из РФ в Калининградскую область.