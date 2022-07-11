Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Украине нужно разрешить бить по военным объектам в РФ и Беларуси — советник Конгресса

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
HIMARS
Фото: Getty Images

Украинским военным необходимо разрешить наносить ракетные удары по военным объектам в России и Беларуси.

Такое заявление в социальной сети Twitter сделал официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

— Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России, — написал Массаро.

Он отметил, что победа нашей страны в войне, которую развязала РФ, – “хорошо для украинцев, хорошо для россиян, хорошо для европейцев, хорошо для американцев, хорошо для всего мира”.

Массаро также призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее консультант администрации президента США по военным вопросам, генерал Филипп Бридлав заявил, что атака украинских военных по мосту через Керченский пролив, временно находящийся под контролем России, будет оправдана ввиду агрессии России против Украины со всех сторон.

Он назвал российский самострой — законной целью, а также отметил, что у РФ есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост.

Читайте
Крымский мост как цель для ВСУ: возможен ли удар и какое оружие необходимо

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка