Украине нужно разрешить бить по военным объектам в РФ и Беларуси — советник Конгресса

Июль, 11 в 17:13

Украинским военным необходимо разрешить наносить ракетные удары по военным объектам в России и Беларуси.

Такое заявление в социальной сети Twitter сделал официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

— Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России, — написал Массаро.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia Сейчас смотрят — Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022

Он отметил, что победа нашей страны в войне, которую развязала РФ, – “хорошо для украинцев, хорошо для россиян, хорошо для европейцев, хорошо для американцев, хорошо для всего мира”.

Массаро также призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

The fastest way to end the war is more HIMARS — Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022

Ранее консультант администрации президента США по военным вопросам, генерал Филипп Бридлав заявил, что атака украинских военных по мосту через Керченский пролив, временно находящийся под контролем России, будет оправдана ввиду агрессии России против Украины со всех сторон.

Он назвал российский самострой — законной целью, а также отметил, что у РФ есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост.