Украине нужно разрешить бить по военным объектам в РФ и Беларуси — советник Конгресса

Украинским военным необходимо разрешить наносить ракетные удары по военным объектам в России и Беларуси.

Такое заявление в социальной сети Twitter сделал официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia

Он отметил, что победа нашей страны в войне, которую развязала РФ, – “хорошо для украинцев, хорошо для россиян, хорошо для европейцев, хорошо для американцев, хорошо для всего мира”.

Массаро также призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

The fastest way to end the war is more HIMARS

— Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022