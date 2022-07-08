Станет для Кремля болезненным: экс-командующий НАТО призвал Украину ударить по Керченскому мосту
Ракетный удар по мосту через Керченский пролив, который временно находится под контролем России, может стать для Кремля крайне болезненным. Об этом заявил главнокомандующий НАТО в Европе (2013—2016 гг.), который сейчас является консультантом администрации президента США по военным вопросам, генерал Филипп Бридлав.
— Атака на мост будет оправдана ввиду агрессии России против Украины со всех сторон. Мост – законная цель, — считает экс-командующий НАТО.
По его словам, российская армия значительно увеличила силы противовоздушной обороны на западной части Крымского полуострова. Бывший командующий НАТО не удивлен повышенным вниманием Кремля к мосту, потому что он является важным стратегическим объектом.
— Запад передал Украине дозвуковые крылатые ракеты Гарпун с дальностью действия до 320 км. У российских войск есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост, — считает Бридлав.