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Станет для Кремля болезненным: экс-командующий НАТО призвал Украину ударить по Керченскому мосту

Юля Захарченко, редактор ленты
Керченський міст у Криму
Фото: Dreamstime

Ракетный удар по мосту через Керченский пролив, который временно находится под контролем России, может стать для Кремля крайне болезненным. Об этом заявил главнокомандующий НАТО в Европе (2013—2016 гг.), который сейчас является консультантом администрации президента США по военным вопросам, генерал Филипп Бридлав.

— Атака на мост будет оправдана ввиду агрессии России против Украины со всех сторон. Мост – законная цель, — считает экс-командующий НАТО.

По его словам, российская армия значительно увеличила силы противовоздушной обороны на западной части Крымского полуострова. Бывший командующий НАТО не удивлен повышенным вниманием Кремля к мосту, потому что он является важным стратегическим объектом.

— Запад передал Украине дозвуковые крылатые ракеты Гарпун с дальностью действия до 320 км. У российских войск есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост, — считает Бридлав.

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Источник: The Times
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