Июль, 08 в 23:06

Крымский, или Керченский мост, соединяющий территорию РФ с Крымом, является символом незаконной оккупации украинского полуострова. Кроме того, это стратегическое сооружение, с помощью которого оккупанты перебрасывают оружие, технику и грузы своим войскам в Украине.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину все чаще звучат мнения о необходимости уничтожения моста. Одно из последних заявлений сделал бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, который назвал Керченский мост “легитимной целью” для украинской армии.

Возможен ли удар по Крымскому мосту и что для этого нужно – разбирались Факты ICTV.

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Мост в Крым – когда его построили и как охраняют

Керченский мост – это транспортный переход из РФ в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Он состоит из железнодорожного и автомобильного мостов, расположенных рядом и соединяющих Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае РФ. Мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией: его общая протяженность превышает 18 км.

Автомобильную часть моста оккупанты открыли в мае 2018 года, железнодорожную – в декабре 2019 года для пассажирского и в июне 2020 года для грузового транспорта. Стоимость строительства составляет около $3,6 млрд.

Оккупанты усиленно охраняют Крымский мост с суши, моря и воздуха. Они, в частности, стянули к полуострову боевые суда и радиотехнические системы для защиты от возможных угроз.

Согласно заявлениям российских официальных лиц, мост через Керченский пролив охраняют войска РФ и спецслужбы, а также спецчасти Черноморского флота РФ. Раздавались и заявления о возможном привлечении к охране объекта “морских бригад боевых пловцов” (для препятствования потенциальным диверсантам) и гидроакустических систем.

Кроме того, мост “закрывают” системы ПВО, например, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, а также истребители Су-30. С момента оккупации РФ активно разворачивала в Крыму схему противовоздушной обороны.

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Легитимная цель – возможен ли удар по Крымскому мосту

Во время интервью британской газете The Times генерал Филип Бридлав сообщил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив. По словам военного, для этого Вооруженные силы Украины могли бы использовать недавно поставленные ракеты Harpoon (Гарпун).

По словам Бридлава, атака на мост была бы оправдана полномасштабной агрессией РФ против Украины.

– Керченский мост является легитимной целью… Меня совсем не удивляет, что россияне обеспокоены Керченским мостом. Для них это невероятно важно. Теперь, когда Запад дал Украине ракеты Harpoon, я думаю, у россиян есть все основания волноваться по поводу того, что Украина совершит атаку на мост, — подчеркнул генерал.

Как уточнил Бридлав, у всех мостов есть слабые места, и если нацелить удар правильно, это может сделать Крымский мост непригодным для использования, по крайней мере, на некоторое время. А для разрушения моста нужна “более целенаправленная бомбардировка”.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV подтвердил, что атака на мост является вполне легитимной целью для ВСУ, учитывая, что этот объект имеет ключевое логистическое значение для перебрасывания вооружения южной группировке оккупационных войск РФ.

Эксперт считает потенциальный удар по мосту вполне реальным.

– Это действительно может быть. Я соглашаюсь с генералом Бридлавом и с теми, кто говорит, что с точки зрения международного права, гуманитарного права, с точки зрения вообще права ведения военных конфликтов и логики войны – это абсолютно легитимная цель. Она военная, потому что Россия использует Крымский мост в первую очередь для милитаризации Крымского полуострова, и использовала его активно до этого. Что осуждается не одной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. И, кроме того, сейчас они используют мост для подвоза техники, вооружения и большого количества боеприпасов, которое применяют для войны на юге Украины. Поэтому это легитимная цель, – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт также объяснил, “когда до этого может дойти”. По словам Мусиенко, в настоящее время в полномасштабной войне наблюдается стадия, когда ВСУ уничтожают ближние линии обеспечения врага, ближнюю логистику и так называемые ближние тылы. Речь идет о нанесении в последние недели серии ударов на востоке и юге Украины по складам боеприпасов и командным центрам войск РФ.

В ходе таких ударов украинские защитники эффективно уничтожают вооружение и живую силу врага.

– А дальше, чтобы осуществлять не просто оборону, а переходить к контратакам, критически важно будет уничтожать и прерывать логистическое обеспечение войск противника на более дальнем расстоянии, чем ближний тыл. Это более далекие рубежи, свыше 100 км, откуда может поступать такое обеспечение. Надо разбивать силы противника, и только это обеспечит успешный переход к контратаке. И уже в эту линию теоретически входит и снабжение по Крымскому мостй, — объяснил Мусиенко.

А военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что нанести удар по Крымскому мосту не только возможно, но и необходимо. Это позволило бы прервать поставки вооружения и техники войскам РФ сразу на трех направлениях фронта в Украине.

– Это артерия поставок оружия и резервов с материковой России в южную группировку российских войск. Мы бы закрыли эту “лавочку” и забыли о поставках оружия и боеприпасов со стороны Крыма на Херсонское направление, и на Запорожское направление, и на Криворожское направление, — рассказал эксперт.

Жданов уточнил, что не обязательно уничтожать объект – достаточно будет повредить рельсы на железнодорожном мосту и дорожное покрытие, чтобы он перестал функционировать. Кроме того, можно нанести удар по съездам с моста.

– Не обязательно его долбить, пока он не упадет. Он должен перестать выполнять основную функцию мостового перехода между Россией и Украиной… Мы можем поразить съезды с моста – керченскую развязку, там очень большая развязка – можно уничтожить ее полностью. Не будет съезда с моста, – объяснил военный эксперт.

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В то же время глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью изданию Главред выразил мнение, что ВСУ пока не будут трогать мост, по крайней мере до момента, когда Россия ослабнет и не сможет применять стратегические вооружения.

Маломуж также назвал несколько причин, по которым мост сейчас не будет поражен:

• Наши ракетные средства, даже те, которые Украина получила от Запада, не достают до моста. Поэтому украинской армии пока будет сложно нанести по нему мощный удар. А одна или несколько ракет мост не уничтожат.

• По утверждению генерала, существует якобы неофициальная договоренность, что Керченский мост не является объектом нападения.

– Неофициально есть договоренность, что Крымский мост не является объектом нападения. К примеру, его можно было бы бомбить авиацией и закрыть эту тему. Но для того, чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по центрам принятия решений, по другим городам Украины, Крымский мост решено до поры до времени не трогать. И западные партнеры, думаю, поддерживают эту позицию, что мост пока не стоит бомбить, чтобы не провоцировать Россию на агрессивные действия и угрозы ядерным оружием, – рассказал Маломуж.

В то же время, он не исключает, что когда РФ ослабнет, и там “начнется хаос”, Украина сможет “нейтрализовать угрозу” в виде Крымского моста.

Что заявляли украинские чиновники и военные

Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью Радио НВ, что Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому мосту при первой возможности.

– Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы обязательно сделаем, — заверил он.

Впоследствии в эксклюзивном интервью программе Вікна-новини Алексей Данилов объяснил, что Украина ударит по мосту, если будет необходимое оружие и решение военных. Решение будет приниматься в соответствии с ситуацией и стратегией на этом направлении.

– Когда будет такое оружие и решение военных по этому поводу, мы сможем все увидеть своими глазами, – отметил секретарь СНБО.

В то же время советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил мнение, что разрушение Крымского моста – только вопрос времени.

– У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря… Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет, – заверил Андрусив.

А генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева, отмечал, что мост – цель номер один для украинских военных.

Очевидно, подобные заявления всерьез обеспокоили оккупантов. В начале июля они устроили учения на мосту по противодействию возможной атаке ВСУ. Во время учений над объектом был замечен столб дыма.

Кроме того, российские оккупанты усилили противовоздушную оборону, охрану Крымского моста и установили на баржах “щиты-мишени со светоотражающими элементами”. Такие баржи могут отвлекать ракеты, оснащенные радиолокационными головками самонаведения.

***BREAKING*** -> https://t.co/zChabsRMIU Russia is trying to protect the strategically important Kerch Bridge, between #Russia and Crimea, with decoys Analysis shows they were deployed from Novorossiysk ~June 29 Collaboration with @detresfa_ and @COUPSURE — #OSINT #Ukraine️ pic.twitter.com/8LcMWlwPMt — H I Sutton (@CovertShores) July 4, 2022

Какое оружие необходимо для потенциального удара по Крымскому мосту

Как уже отметил генерал Бридлав, удар по мосту можно было бы нанести ракетами Harpoon, дальность которых может превышать 300 км. Эта ракета является противокорабельной, но в некоторых модификациях может поражать как морские, так и наземные цели. Украина уже получила Гарпуны во время поставок военной помощи.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко, чтобы уничтожать логистическое обеспечение войск РФ на дальних рубежах, в частности через Крымский мост, Украине, помимо Гарпунов, необходимо иметь:

• американские реактивные системы залпового огня HIMARS, оборудованные дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS с дальностью выстрела до 300 км;

• дальнобойные системы артиллерии максимальной дальности, как реактивной, так и ствольной;

• авиацию – штурмовую и тактическую;

• ударные беспилотники – как дроны-камикадзе, так и ударные БПЛА.

– Вот в принципе оружие, которое нам необходимо. Ну и дальнейшее усиление бронетехникой. И тогда можно будет говорить о реализации в дальнейшем стратегии по добиванию России, уничтожению ее сил обеспечения, прерыванию ее логистики и ведению наступательных действий, — подчеркнул Мусиенко.

В то же время обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс в статье для этого издания выразил мнение, что Украина могла бы нанести удар по Крымскому мосту двумя способами:

• получить новые ракеты большей дальности (например, ракеты ATACMS к системам HIMARS с дальностью 300 км и GPS-наведением);

• подойти ближе к объекту и использовать имеющееся оружие по-новому (речь идет, в частности, о ракетах Гарпун).

– Чтобы повредить пролеты моста, не говоря уже о том, чтобы их обрушить, могут понадобиться тысячи фунтов взрывчатки. Это большая огневая мощность, чем может обеспечить несколько вертолетов Ми-24 и истребителей Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами или беспилотников Bayraktar ТВ2 с ракетами малой дальности, — пишет автор.

В то же время Дэвид Экс подчеркивает, что возможности Украины для нанесения ударов глубоко в тыл врага улучшаются.

– Чтобы держать под угрозой Крымский мост без приобретения новых боеприпасов, украинской армии необходимо отбить часть побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма… Закрепившись на побережье Азовского моря, ВМС Украины могут запустить часть своих новых противокорабельных ракет Гарпун по Крымскому мосту. У Гарпуна есть дальность, чтобы пересечь Азовское море, добраться до моста, и точность, чтобы поразить его благодаря своей радиолокационной головке самонаведения, – объяснил обозреватель.

Стоит отметить, что новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк во время первого брифинга в Киеве заверила, что дальность выстрелов реактивных систем HIMARS будут корректировать украинцы.

А бывшая временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин информировала, что Вашингтон оказывает нашему государству военную помощь без каких-либо особых условий использования оружия в отношении Крыма и Донбасса.