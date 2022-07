Крымский, или Керченский мост, соединяющий территорию РФ с Крымом, является символом незаконной оккупации украинского полуострова. Кроме того, это стратегическое сооружение, с помощью которого оккупанты перебрасывают оружие, технику и грузы своим войскам в Украине.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину все чаще звучат мнения о необходимости уничтожения моста. Одно из последних заявлений сделал бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, который назвал Керченский мост “легитимной целью” для украинской армии.

Возможен ли удар по Крымскому мосту и что для этого нужно – разбирались Факты ICTV.

Керченский мост – это транспортный переход из РФ в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Он состоит из железнодорожного и автомобильного мостов, расположенных рядом и соединяющих Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае РФ. Мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией: его общая протяженность превышает 18 км.

Автомобильную часть моста оккупанты открыли в мае 2018 года, железнодорожную – в декабре 2019 года для пассажирского и в июне 2020 года для грузового транспорта. Стоимость строительства составляет около $3,6 млрд.

Оккупанты усиленно охраняют Крымский мост с суши, моря и воздуха. Они, в частности, стянули к полуострову боевые суда и радиотехнические системы для защиты от возможных угроз.

Согласно заявлениям российских официальных лиц, мост через Керченский пролив охраняют войска РФ и спецслужбы, а также спецчасти Черноморского флота РФ. Раздавались и заявления о возможном привлечении к охране объекта “морских бригад боевых пловцов” (для препятствования потенциальным диверсантам) и гидроакустических систем.

Кроме того, мост “закрывают” системы ПВО, например, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, а также истребители Су-30. С момента оккупации РФ активно разворачивала в Крыму схему противовоздушной обороны.

Во время интервью британской газете The Times генерал Филип Бридлав сообщил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив. По словам военного, для этого Вооруженные силы Украины могли бы использовать недавно поставленные ракеты Harpoon (Гарпун).

По словам Бридлава, атака на мост была бы оправдана полномасштабной агрессией РФ против Украины.

Как уточнил Бридлав, у всех мостов есть слабые места, и если нацелить удар правильно, это может сделать Крымский мост непригодным для использования, по крайней мере, на некоторое время. А для разрушения моста нужна “более целенаправленная бомбардировка”.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV подтвердил, что атака на мост является вполне легитимной целью для ВСУ, учитывая, что этот объект имеет ключевое логистическое значение для перебрасывания вооружения южной группировке оккупационных войск РФ.

Эксперт считает потенциальный удар по мосту вполне реальным.

Эксперт также объяснил, “когда до этого может дойти”. По словам Мусиенко, в настоящее время в полномасштабной войне наблюдается стадия, когда ВСУ уничтожают ближние линии обеспечения врага, ближнюю логистику и так называемые ближние тылы. Речь идет о нанесении в последние недели серии ударов на востоке и юге Украины по складам боеприпасов и командным центрам войск РФ.

В ходе таких ударов украинские защитники эффективно уничтожают вооружение и живую силу врага.

А военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что нанести удар по Крымскому мосту не только возможно, но и необходимо. Это позволило бы прервать поставки вооружения и техники войскам РФ сразу на трех направлениях фронта в Украине.

Жданов уточнил, что не обязательно уничтожать объект – достаточно будет повредить рельсы на железнодорожном мосту и дорожное покрытие, чтобы он перестал функционировать. Кроме того, можно нанести удар по съездам с моста.

В то же время глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью изданию Главред выразил мнение, что ВСУ пока не будут трогать мост, по крайней мере до момента, когда Россия ослабнет и не сможет применять стратегические вооружения.

Маломуж также назвал несколько причин, по которым мост сейчас не будет поражен:

• Наши ракетные средства, даже те, которые Украина получила от Запада, не достают до моста. Поэтому украинской армии пока будет сложно нанести по нему мощный удар. А одна или несколько ракет мост не уничтожат.

• По утверждению генерала, существует якобы неофициальная договоренность, что Керченский мост не является объектом нападения.

В то же время, он не исключает, что когда РФ ослабнет, и там “начнется хаос”, Украина сможет “нейтрализовать угрозу” в виде Крымского моста.

Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью Радио НВ, что Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому мосту при первой возможности.

Впоследствии в эксклюзивном интервью программе Вікна-новини Алексей Данилов объяснил, что Украина ударит по мосту, если будет необходимое оружие и решение военных. Решение будет приниматься в соответствии с ситуацией и стратегией на этом направлении.

В то же время советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил мнение, что разрушение Крымского моста – только вопрос времени.

А генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева, отмечал, что мост – цель номер один для украинских военных.

Очевидно, подобные заявления всерьез обеспокоили оккупантов. В начале июля они устроили учения на мосту по противодействию возможной атаке ВСУ. Во время учений над объектом был замечен столб дыма.

Кроме того, российские оккупанты усилили противовоздушную оборону, охрану Крымского моста и установили на баржах “щиты-мишени со светоотражающими элементами”. Такие баржи могут отвлекать ракеты, оснащенные радиолокационными головками самонаведения.

***BREAKING*** -> https://t.co/zChabsRMIU

Russia is trying to protect the strategically important Kerch Bridge, between #Russia and Crimea, with decoys

Analysis shows they were deployed from Novorossiysk ~June 29

Collaboration with @detresfa_ and @COUPSURE — #OSINT #Ukraine️ pic.twitter.com/8LcMWlwPMt

— H I Sutton (@CovertShores) July 4, 2022