Июль, 12 в 19:44

Европейский Союз в октябре примет директиву о возможности конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов.

Как заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на саммите министров ЕС в Праге.

Он напомнил, что из 13,8 млрд евро активов российских олигархов и других организаций, замороженных в ЕС, более 12 млрд евро приходится всего на пять государств-членов. В настоящее время готовится директива, предусматривающая конфискацию российских подсанкционных активов.

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— Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Раде, поэтому, как я сказал, я представляю директиву и соответствующее законодательство в октябре. Мы двигаемся очень быстро, – заметил Рейндерс.

В результате принятой директивы расширится перечень преступлений на уровне Европейского Союза.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер завил, что в его стране заморозили активов на 4,48 млрд евро. Бельгия заморозила в апреле прошлого года российские активы на 2,7 млрд евро, сообщил министр финансов Винсент Ван Петегем.

Готовится директива, разрешающая на втором этапе судебное разбирательство в государствах-членах ЕС с целью конфискации активов и возврата этих денег в фонд для поддержки населения Украины.

Источник: телерадиокомпания RTBF, Европейская правда