Танки Gepard, БТРы и САУ: в Германии обнародовали список оружия для Украины
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Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение.
Информация о помощи от Германии появилась на сайте немецкого правительства.
В списке, в частности, есть:
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- 53 тыс. зенитных боеприпасов,
- восемь мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов,
- три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000,
- 4 тыс. зенитных танковых боеприпасов,
- 10 (+10 дополнительных) автономных наземных дронов,
- 14 тягачей,
- 14 полуприцепов,
- два трактора,
- четыре прицепа,
- 43 разведывательных дронов,
- один высокочастотный прибор с оборудованием,
- 10 защищенных автомобилей,
- семь глушилок,
- восемь электронных устройств для борьбы с дронами,
- четыре мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,
- 65 холодильников для медикаментов,
- один пункт дезактивации автотранспорта,
- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),
- 30 танков Gepard вместе с 6 тыс. зенитных боеприпасов,
- система противовоздушной обороны IRIS-T SLM,
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA,
- 80 пикапов,
- три реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами,
- 100 тыс. аптечек,
- три бронированных эвакуационных машины.
В то же время Германия, обнародовав список, из соображений безопасности воздержалась от предоставления дополнительных сведений о способах и времени снабжения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.
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