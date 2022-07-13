Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Танки Gepard, БТРы и САУ: в Германии обнародовали список оружия для Украины

Татьяна Забожко, редактор ленты
Танки Gepard, БТРы и САУ: в Германии обнародовали список оружия для Украины
Фото: Getty Images

Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение.

Информация о помощи от Германии появилась на сайте немецкого правительства.

В списке, в частности, есть:

Сейчас смотрят
  • 53 тыс. зенитных боеприпасов,
  • восемь мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов,
  • три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000,
  • 4 тыс. зенитных танковых боеприпасов,
  • 10 (+10 дополнительных) автономных наземных дронов,
  • 14 тягачей,
  • 14 полуприцепов,
  • два трактора,
  • четыре прицепа,
  • 43 разведывательных дронов,
  • один высокочастотный прибор с оборудованием,
  • 10 защищенных автомобилей,
  • семь глушилок,
  • восемь электронных устройств для борьбы с дронами,
  • четыре мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,
  • 65 холодильников для медикаментов,
  • один пункт дезактивации автотранспорта,
  • 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),
  • 30 танков Gepard вместе с 6 тыс. зенитных боеприпасов,
  • система противовоздушной обороны IRIS-T SLM,
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA,
  • 80 пикапов,
  • три реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами,
  • 100 тыс. аптечек,
  • три бронированных эвакуационных машины.

В то же время Германия, обнародовав список, из соображений безопасности воздержалась от предоставления дополнительных сведений о способах и времени снабжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка