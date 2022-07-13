Июль, 13 в 7:16

Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение.

Информация о помощи от Германии появилась на сайте немецкого правительства.

В списке, в частности, есть:

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53 тыс. зенитных боеприпасов,

восемь мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов,

три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000,

4 тыс. зенитных танковых боеприпасов,

10 (+10 дополнительных) автономных наземных дронов,

14 тягачей,

14 полуприцепов,

два трактора,

четыре прицепа,

43 разведывательных дронов,

один высокочастотный прибор с оборудованием,

10 защищенных автомобилей,

семь глушилок,

восемь электронных устройств для борьбы с дронами,

четыре мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,

65 холодильников для медикаментов,

один пункт дезактивации автотранспорта,

54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),

30 танков Gepard вместе с 6 тыс. зенитных боеприпасов,

система противовоздушной обороны IRIS-T SLM,

РЛС обнаружения артиллерии COBRA,

80 пикапов,

три реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами,

100 тыс. аптечек,

три бронированных эвакуационных машины.

В то же время Германия, обнародовав список, из соображений безопасности воздержалась от предоставления дополнительных сведений о способах и времени снабжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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