Июль, 13 в 17:36

В среду, 13 июля, доллар США стал дороже евро. Это произошло впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют показатели Forex Capital Markets.

Курс евро опустился на 0,4%, достигнув минимума в 0,9998 за $1 на финансовых рынках.

Падение европейской валюты является результатом многочисленных факторов. В частности, на курс повлияла война в Украине, нарастание энергетического кризиса из-за сокращения поставок газа из России, роста спроса на доллар и высокой инфляции в еврозоне.

Сейчас смотрят

Отметим, евро является официальной валютой 19 стран с населением около 340 млн человек. С момента появления в 1999 году евро несколько раз переживал резкие колебания курса.

Начиная с середины 2021 года, курс валюты начал неуклонно снижаться к паритету к доллару. С начала 2022 года евро потерял 14% стоимости.

По прогнозам агентства Bloomberg, курс будет снижаться в среднесрочной перспективе и достигнет показателя в 0,95 евро за $1.