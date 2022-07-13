ЕС готовится к внезапному отключению газа Россией — у Еврокомиссии есть сценарий

Июль, 13 в 20:40

Европейский Союз планирует принять меры по смягчению последствий в случае внезапной остановки поставок российского газа. Bloomberg пишет, что Европа видит значительный риск отключения Москвой газа в этом году.

Неотложные меры для всей экономики ЕС включают в себя сокращение потребления отопления и некоторые рыночные меры, чтобы смягчить влияние возможного прекращения поставок природного газа Россией.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg News, Еврокомиссия видит значительный риск того, что Москва прекратит поставки топлива в текущем году резко и в одностороннем порядке.

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Чтобы подготовиться к этому сценарию, Еврокомиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые должен рассмотреть регион для ограничения потребления газа и снижения будущих затрат для предприятий и потребителей.

— Действия сейчас могут снизить влияние внезапного срыва поставок на одну треть, – говорится в документе ЕС, который еще может быть изменен до его принятия, запланированного на 20 июля.

Наибольшей задачей ЕС этой зимой является обеспечение достаточных запасов газа для преодоления пикового спроса на отопление и электроэнергию.

Моделирование, проведенное операторами газовых систем ЕС, показывает, что в случае полного сбоя в июле объемы хранения могут снизиться до 65-71% в начале ноября, что значительно ниже целевого показателя в 80%. Если срыв произойдет на более позднем этапе, в октябре или в последующие месяцы, риск разрыва будет меньше.

Согласно документу, общие потоки из России сейчас составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год. Уменьшение российских поставок коснулось 12 государств-членов и побудило Германию повысить свое предупреждение о газовом риске до второго по величине уровня тревоги в прошлом месяце.

— Газовая ситуация в ЕС — на критическом этапе. Каждый может экономить газ, даже если он находится в защищенных секторах, таких как домохозяйства или здания, управляемые государственными органами, — говорится в документе комиссии.

Проект руководящих принципов для государств-членов ЕС включает и следующие действия: