ЕС готовится к внезапному отключению газа Россией — у Еврокомиссии есть сценарий
Европейский Союз планирует принять меры по смягчению последствий в случае внезапной остановки поставок российского газа. Bloomberg пишет, что Европа видит значительный риск отключения Москвой газа в этом году.
Неотложные меры для всей экономики ЕС включают в себя сокращение потребления отопления и некоторые рыночные меры, чтобы смягчить влияние возможного прекращения поставок природного газа Россией.
Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg News, Еврокомиссия видит значительный риск того, что Москва прекратит поставки топлива в текущем году резко и в одностороннем порядке.
Чтобы подготовиться к этому сценарию, Еврокомиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые должен рассмотреть регион для ограничения потребления газа и снижения будущих затрат для предприятий и потребителей.
— Действия сейчас могут снизить влияние внезапного срыва поставок на одну треть, – говорится в документе ЕС, который еще может быть изменен до его принятия, запланированного на 20 июля.
Наибольшей задачей ЕС этой зимой является обеспечение достаточных запасов газа для преодоления пикового спроса на отопление и электроэнергию.
Моделирование, проведенное операторами газовых систем ЕС, показывает, что в случае полного сбоя в июле объемы хранения могут снизиться до 65-71% в начале ноября, что значительно ниже целевого показателя в 80%. Если срыв произойдет на более позднем этапе, в октябре или в последующие месяцы, риск разрыва будет меньше.
Согласно документу, общие потоки из России сейчас составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год. Уменьшение российских поставок коснулось 12 государств-членов и побудило Германию повысить свое предупреждение о газовом риске до второго по величине уровня тревоги в прошлом месяце.
— Газовая ситуация в ЕС — на критическом этапе. Каждый может экономить газ, даже если он находится в защищенных секторах, таких как домохозяйства или здания, управляемые государственными органами, — говорится в документе комиссии.
Проект руководящих принципов для государств-членов ЕС включает и следующие действия:
- переход на другой вид топлива как в промышленности, так и в электроэнергетике, чтобы экономить газ;
- рыночные меры, включая аукционы или тендерные системы, где правительства стимулируют сокращение потребления крупными потребителями, преимущественно отраслями промышленности;
- информационные кампании по уменьшению отопления и охлаждения, а также обязательные ограничения во время кризисного уровня тревоги.