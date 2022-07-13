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Отчаянная атака Газпрома: что на самом деле означает остановка Северного потока – Харченко

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Маргарита Верещагина Видеоредактор

РФ прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина – плановые ремонтные работы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал об остановке Северного потока и тревожных шагах партнеров.

– Каждый год, действительно, Северный поток проводит плановые ремонтные работы в это время. Но в этом году, я уверен, это было специально спланировано.

Эти работы совпали с целым рядом ограничительных действий поставок газа в Европу. И эти жесткие ограничения создали ситуацию, когда с одной стороны цены на газ пошли вверх, а с другой – в Европе образовалась определенная паника.

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