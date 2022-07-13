Отчаянная атака Газпрома: что на самом деле означает остановка Северного потока – Харченко
РФ прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина – плановые ремонтные работы.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал об остановке Северного потока и тревожных шагах партнеров.
– Каждый год, действительно, Северный поток проводит плановые ремонтные работы в это время. Но в этом году, я уверен, это было специально спланировано.
Эти работы совпали с целым рядом ограничительных действий поставок газа в Европу. И эти жесткие ограничения создали ситуацию, когда с одной стороны цены на газ пошли вверх, а с другой – в Европе образовалась определенная паника.
2022-07-13