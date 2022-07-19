Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ

Июль, 18 в 22:59

Лига свободных наций, объединившая представителей порабощенных Кремлем народов, обратилась к президенту США Джо Байдену. Они просят помочь их народам выйти из состава РФ.

— Из-за визита Байдена на Ближний Восток, и, вероятно, в связи с российским вторжением в Украину, традиционный брифинг президента на лужайке у Белого дома, открывающий Неделю порабощенных народов, не состоялся. Однако мы все равно решили приехать в Вашингтон, поскольку важно заявить о нашей позиции и лишить монополии Москву, претендующую выступать от имени наших стран. Мы не хотим отвечать за военные преступления Кремля, — подчеркнул представитель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин.

20 июля представители бурят, эрзя и татар планируют провести онлайн пресс-конференцию с участниками других национальных движений, входящих в Лигу свободных наций. С 23 июля они планируют выйти на митинги в разных странах мира, чтобы заявить о своем праве на самоопределение.

– Мы в том же положении, что и Украина, Эстония, Литва или Латвия 40 лет назад. Мы будем добиваться деколонизации, и в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран, – отметил татарский политический эмигрант Иршат Хаби.

Лига свободных наций – это объединение башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, которые хотят выйти из состава России.

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Источник: Idel.Реалии