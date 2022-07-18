Июль, 18 в 18:25

Европейский Союз подписал соглашение о двукратном увеличении импорта природного газа из Азербайджана.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

– Сегодняшним соглашением мы обязуемся расширить Южный газовый коридор, удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Это хорошая новость для наших поставок газа этой зимой и дальше, — отметила она.

По словам главы Европейской комиссии, поставки российского газа в Европу не являются надежными, поэтому ЕС решил обратиться к более надежным поставщикам, одним из которых считают Азербайджан.

Сейчас смотрят

– Азербайджан имеет огромный потенциал в возобновляемой энергетике. Сегодня мы закладываем основу нового партнерства в этой сфере. И мы обязуемся уменьшить выбросы метана из всей цепи поставок газа, — добавила она.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy. Today we are laying the ground for a new partnership in this area. And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

Согласно соглашению, пропускная способность Южного газотранспортного коридора (сети трубопроводов, соединяющих Каспийское море с Европой) должна увеличиться с 8,1 млрд кубометров газа до 12 млрд. Ожидается, что за несколько лет она вырастет до 20 млрд кубометров.

Напомним, с 11 по 21 июля РФ прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина – плановые ремонтные работы.

Фото: Ursula von der Leyen