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Факты / Мир / Мировые новости

РФ уже ненадежный поставщик: ЕС вдвое увеличит импорт газа из Азербайджана

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ЄС, Азербайджан

Европейский Союз подписал соглашение о двукратном увеличении импорта природного газа из Азербайджана.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

– Сегодняшним соглашением мы обязуемся расширить Южный газовый коридор, удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Это хорошая новость для наших поставок газа этой зимой и дальше, — отметила она.

По словам главы Европейской комиссии, поставки российского газа в Европу не являются надежными, поэтому ЕС решил обратиться к более надежным поставщикам, одним из которых считают Азербайджан.

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– Азербайджан имеет огромный потенциал в возобновляемой энергетике. Сегодня мы закладываем основу нового партнерства в этой сфере. И мы обязуемся уменьшить выбросы метана из всей цепи поставок газа, — добавила она.

Согласно соглашению, пропускная способность Южного газотранспортного коридора (сети трубопроводов, соединяющих Каспийское море с Европой) должна увеличиться с 8,1 млрд кубометров газа до 12 млрд. Ожидается, что за несколько лет она вырастет до 20 млрд кубометров.

Напомним, с 11 по 21 июля РФ прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина – плановые ремонтные работы.

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Фото: Ursula von der Leyen

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