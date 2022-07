Европейский Союз подписал соглашение о двукратном увеличении импорта природного газа из Азербайджана.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам главы Европейской комиссии, поставки российского газа в Европу не являются надежными, поэтому ЕС решил обратиться к более надежным поставщикам, одним из которых считают Азербайджан.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.

Today we are laying the ground for a new partnership in this area.

And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022