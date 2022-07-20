Июль, 20 в 14:41

Цены на автозаправочных станциях Польши 20 июля изменились. В частности, немного подешевел бензин марки А-98.

Он в среднем стоит 8,07 злотых за литр (50,84 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 20 июля).

Также немного снизилась средняя стоимость бензина марки А-95 – до 7,35 злотых за литр (46,30 грн) с 7,37 злотых/литр днем ​​ранее.

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Немного выросла стоимость дизельного топлива: сегодня на польских АЗС литр в среднем стоит 7,55 злотых (47,56 грн). Накануне средние цены на топливо составили 7,54 злотых/литр.

Фото: AutoCentrum.pl

Премиальный дизель 20 июля в среднем стоит также 7,55 зл/литр (47,56 грн по курсу НБУ) по сравнению с 7,57 зл/литр 19 июля.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки минимально выросла и составляет 3,37 злотых/литр (21,23 грн).

Тем временем цены на топливо в Украине 20 июля упали. Больше всего подешевел автогаз и дизель. Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине – смотрите в нашем материале.

Источник: AutoCentrum.pl