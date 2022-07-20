Заправить авто в Польше стало дороже: как изменились цены на топливо
Цены на автозаправочных станциях Польши 20 июля изменились. В частности, немного подешевел бензин марки А-98.
Он в среднем стоит 8,07 злотых за литр (50,84 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 20 июля).
Также немного снизилась средняя стоимость бензина марки А-95 – до 7,35 злотых за литр (46,30 грн) с 7,37 злотых/литр днем ранее.
Немного выросла стоимость дизельного топлива: сегодня на польских АЗС литр в среднем стоит 7,55 злотых (47,56 грн). Накануне средние цены на топливо составили 7,54 злотых/литр.
Фото: AutoCentrum.pl
Премиальный дизель 20 июля в среднем стоит также 7,55 зл/литр (47,56 грн по курсу НБУ) по сравнению с 7,57 зл/литр 19 июля.
Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки минимально выросла и составляет 3,37 злотых/литр (21,23 грн).
Тем временем цены на топливо в Украине 20 июля упали. Больше всего подешевел автогаз и дизель. Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине – смотрите в нашем материале.
Источник: AutoCentrum.pl