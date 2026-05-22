Уже 23 мая в Египте, у пирамид Гизы, состоится большое боксерское шоу, главным событием которого станет бой в тяжелом весе между чемпионом мира WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Этот поединок интересен не только из-за статуса спортсменов, но и из-за интриги. Усик проводит защиту чемпионского пояса WBC, а сам вечер бокса обещает быть насыщенным еще до главного события.

Во сколько будет бой Усика и Верховена, когда начинается вечер бокса, читайте в нашем материале.

Усик – Верховен: в какое время начало боя

В какое время начало боя Усик – Верховен будет зависеть от продолжительности предыдущих боев. По предварительной информации, главное сражение вечера начнется не ранее 21:45 по киевскому времени.

То есть зрителям следует учитывать, что реальный выход боксеров на ринг может сместиться, если андеркардные бои затянутся.

Вечер бокса начинается раньше: что такое андеркард

На самом деле вечер бокса начинается значительно раньше главного боя. Организаторы запланировали старт шоу на 18:00 по киевскому времени. В это время начнутся первые бои андеркарда, которые постепенно открывают весь боксерский вечер.

Перед выходом Усика и Верховена состоится серия поединков андеркарда — всего запланировано девять боев.

Именно они формируют атмосферу вечера и постепенно ведут к главному событию. Поэтому время, в которое бой Усик — Верховен, зависит от того, что именно вы хотите увидеть — весь турнир или только финальное сражение.

Вечер бокса в Гизе стартует в 18:00, но главный интерес сосредоточен вокруг боя Усик — Верховен, который ожидается после 21:45.

Полный андеркард вечера бокса

В рамках шоу в Гизе запланированы следующие поединки:

Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)

Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) — Маи Солиман (Австралия)

Даниэль Лапин (Украина) — Бенджамин Мендес Тани (Франция)

Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)

Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) — Диди Импракс (Индонезия)

Махмуд Мубарак (Египет) — Али Серункуга (Уганда)

Омар Хикал (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)

Отдельно следует отметить, что некоторые бои имеют титульное или претендентское значение, в том числе поединки за пояса WBO, WBA и статус официального претендента IBF.

Где смотреть бой Усик – Верховен

Посмотреть бой можно будет только через официальные платформы, имеющие право на трансляцию. В Украине главным сервисом станет Киевстар ТВ, где покажут весь вечер бокса – от андеркарда до главного поединка.

Просмотр доступен через приложение или вебсайт, но для этого требуется подписка на пакет Премиум HD (от 99 грн) или Благотворительный (250 грн). У некоторых пользователей есть возможность подключить доступ за дополнительные 50 грн через опцию Суперсила.

Еще одна платформа — DAZN, где трансляция будет проходить за подпиской, которая стоит около 370 грн. Однако на этом расходы не истекают, ведь дополнительно нужно будет оплатить само событие по системе PPV, что ориентировочно составляет около 913 грн.

Для зрителей в Польше и Чехии трансляцию с украинским комментированием покажет Megogo. Там также действует система PPV, а стоимость просмотра зависит от страны: в Польше – 79,99 PLN, в Чехии – 461 CZK.

