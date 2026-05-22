По факту избиения ветерана в Шевченковском районе столицы начато уголовное производство.

Избиение ветерана в Киеве: полиция открыла производство

Как сообщает полиция Киева, во время проведения мер оповещения ТЦК и СП произошел конфликт.

– По предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения – военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ, – говорится в сообщении столичной полиции в Telegram-канале и пятницу.

Известно, что потерпевшему вручено направление прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

— По указанному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), – отмечают в полиции.

Отмечается, что речь идет об украинском ветеране Артеме Морозе, который потерял на фронте обе ноги.

Реакция ТЦК и СП на избиение ветерана

Во время осуществления мер оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана.

Непосредственные участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечает Киевский городской ТЦК и СП.

По данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки.

