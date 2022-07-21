Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Пелоси – Блинкену: Назовите Россию государством-террористом, иначе это сделает Конгресс

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ненсі Пелосі
Фото: Depositphotos

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с посланием, в котором призвала объявить Россию государством – спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.

Об этом пишет издание Politico.

По данным двух источников, ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор между Пелоси и Блинкеном, во время которого спикер Палаты представителей высказала свой призыв.

Сейчас смотрят

Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев относительно этого разговора.

Отмечается, что у госсекретаря есть право объявить другую страну государством – спонсором терроризма. Но в Конгрессе говорят, что законодатели могут принять закон об объявлении страны спонсором терроризма без участия Госдепартамента.

— Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм. Но принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение госсекретаря, — сказал помощник Пелоси.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в мае внесли законопроект, который признает, что Россия участвует в террористических актах, но в основном он призывает госсекретаря Блинкена огласить об этом официально.

Аналогичная резолюция также была внесена в Палату представителей.

Читайте
Террор РФ остановит только оружие и санкции: Ермак о ракетном обстреле Николаева

Ранее в СБУ сообщили, что российские подразделения, которые весной этого года захватили объекты Чернобыльской АЭС и контролировали их в период с 24 февраля по 31 марта, совершили акт ядерного терроризма.

Источник: Politico
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка