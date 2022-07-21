Июль, 21 в 14:01

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с посланием, в котором призвала объявить Россию государством – спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.

Об этом пишет издание Politico.

По данным двух источников, ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор между Пелоси и Блинкеном, во время которого спикер Палаты представителей высказала свой призыв.

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Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев относительно этого разговора.

Отмечается, что у госсекретаря есть право объявить другую страну государством – спонсором терроризма. Но в Конгрессе говорят, что законодатели могут принять закон об объявлении страны спонсором терроризма без участия Госдепартамента.

— Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм. Но принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение госсекретаря, — сказал помощник Пелоси.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в мае внесли законопроект, который признает, что Россия участвует в террористических актах, но в основном он призывает госсекретаря Блинкена огласить об этом официально.

Аналогичная резолюция также была внесена в Палату представителей.

Ранее в СБУ сообщили, что российские подразделения, которые весной этого года захватили объекты Чернобыльской АЭС и контролировали их в период с 24 февраля по 31 марта, совершили акт ядерного терроризма.