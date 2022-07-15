Июль, 15 в 13:37

Чтобы остановить российский террор против мирных городов Украины, нужно больше оружия от союзников, мощные санкции и признание России государством-спонсором терроризма. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после утренних ударов РФ по двум университетам Николаева.

– Россия ударила ракетами по двум крупнейшим университетам Николаева. Эта страна избрала методику террора против гражданских, потому что не может победить ВСУ на поле боя. Это методика трусов и преступников. Россия – это страна-убийца, государство-террорист, – подчеркнул он.

Ермак заверил, что придет время, когда РФ будет отвечать за все преступления против украинского народа.

– Больше оружия + более мощные санкции + признание России страной-спонсором терроризма = скорейшая победа над угрозой для всех демократических стран, – таким, по его мнению, должен быть ответ цивилизованного мира.

Сейчас смотрят

Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву утром 15 июля. Во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов.

Частично разрушены два высших учебных заведения города.