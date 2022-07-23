Июль, 23 в 7:10

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не готовы передать Украине ракеты ATACMS для систем HIMARS, стреляющих на 300 километров.

Об этом Салливан сказал на форуме по безопасности Аспенского института.

По словам советника, президент США Джо Байден не готов передавать Украине определенное вооружение из-за опасений угрозы Третьей мировой войны.

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– Он (Байден – Ред.) считает, что ключевая цель США – делать все необходимое, чтобы поддерживать и защищать Украину. Но есть и другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне, – заметил Салливан.

Напомним, что Алексей Резников, глава Министерства обороны, ранее отмечал, что Вооруженным силам для эффективного сдерживания армии РФ требуется по меньшей мере 50 артиллерийских систем HIMARS и M270, а для эффективного контрнаступления — около 100 таких РСЗО.

Ранее в Белом доме сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $175 млн. Средства пойдут на вооружение и обучение украинских военнослужащих.

Спикер Белого дома Джон Кирби сообщил, что пакет военной помощи включает еще пять РСЗО HIMARS и ракеты к ним, и 580 дронов Phoenix Ghost.