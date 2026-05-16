В Херсонской области ряд населенных пунктов находятся на грани гуманитарной катастрофы. Критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке, Новой Збурьевке и других.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По словам украинского омбудсмена, следует немедленно провести эвакуацию людей из Олешок и окрестных населенных пунктов в Херсонской области.

Он рассказал, что критической остается ситуация еще в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.

– Это ситуация, о которой мы два месяца кричим на весь мир. Там просто гуманитарная катастрофа. Там гражданские граждане Украины без еды фактически без питьевой воды, без лекарств. Они находятся в подвалах, потому что там происходят активные боевые действия, атаки дронами и обстрелы, – заявил омбудсмен.

Лубинец утверждает, что российская сторона не выпускает гражданских граждан Украины.

Омбудсмен рассказал, что украинская сторона обсуждала с россиянами возможность введения режима тишины для того, чтобы провести эту гуманитарную эвакуацию.

– По нашим данным, речь идет в общей сложности о примерно 6 тыс. гражданских граждан Украины, включая маломобильных и пожилых. По нашей информации, также там около 200 украинских детей, – подчеркнул Лубинец.

Как отметил украинский омбудсмен, он неоднократно обращался к команде Международного комитета Красного Креста, чтобы они срочно вмешались в эту ситуацию и провели гуманитарную эвакуацию, поскольку это их прямой мандат.

По словам Лубинца, МККК обязан это делать. Он получил письмо от Международного комитета Красного Креста, в котором говорится, что они готовы провести эвакуацию, однако просят Украину самостоятельно договориться с Россией о режиме прекращения огня.

