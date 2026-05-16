Лубинец ведет переговоры об эвакуации из Олешек: РФ не выпускает наших граждан
- Ряд населенных пунктов Херсонской области, в частности Олешки и Голая Пристань, находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за постоянных обстрелов и блокирования эвакуации российской стороной.
- В подвалах без еды, воды и лекарства остаются около 6 тыс. украинцев, среди которых - 200 детей и маломобильные граждане.
В Херсонской области ряд населенных пунктов находятся на грани гуманитарной катастрофы. Критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке, Новой Збурьевке и других.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Лубинец о ситуации в Олешках и Голой Пристани
По словам украинского омбудсмена, следует немедленно провести эвакуацию людей из Олешок и окрестных населенных пунктов в Херсонской области.
Он рассказал, что критической остается ситуация еще в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.
– Это ситуация, о которой мы два месяца кричим на весь мир. Там просто гуманитарная катастрофа. Там гражданские граждане Украины без еды фактически без питьевой воды, без лекарств. Они находятся в подвалах, потому что там происходят активные боевые действия, атаки дронами и обстрелы, – заявил омбудсмен.
Лубинец утверждает, что российская сторона не выпускает гражданских граждан Украины.
Омбудсмен рассказал, что украинская сторона обсуждала с россиянами возможность введения режима тишины для того, чтобы провести эту гуманитарную эвакуацию.
– По нашим данным, речь идет в общей сложности о примерно 6 тыс. гражданских граждан Украины, включая маломобильных и пожилых. По нашей информации, также там около 200 украинских детей, – подчеркнул Лубинец.
Как отметил украинский омбудсмен, он неоднократно обращался к команде Международного комитета Красного Креста, чтобы они срочно вмешались в эту ситуацию и провели гуманитарную эвакуацию, поскольку это их прямой мандат.
По словам Лубинца, МККК обязан это делать. Он получил письмо от Международного комитета Красного Креста, в котором говорится, что они готовы провести эвакуацию, однако просят Украину самостоятельно договориться с Россией о режиме прекращения огня.
Фото: Дмитрий Лубинец