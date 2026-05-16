В Киеве приговорили к семи годам тюремного заключения водителя, который на блокпосту в Святошинском районе насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии, а его коллегу травмировал.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Смертельное ДТП в Киеве в июле 2023: приговор водителю

По информации прокуратуры, смертельное ДТП произошло в ночь на 25 июля 2023 года.

По данным следствия, водитель, которому на тот момент было 23 года, двигался по Берестейскому проспекту со скоростью по меньшей мере 134,52 км/ч, что более чем в два раза превышает установленный лимит на этом участке.

Приближаясь к блокпоста, перед которым были установлены запретительные знаки STOP – контроль и указатели об обязательном снижении скорости, водитель проигнорировал дорожные требования и не принял своевременные меры для торможения.

В результате водитель не смог остановить автомобиль и наехал на двух военных, которые несли службу на блокпосту. Один из них погиб на месте, а другой получил телесные повреждения средней степени.

После этого водитель столкнулся с двумя автомобилями, которые находились неподалеку от блокпоста, когда пытался остановить машину.

Святошинский районный суд Киева признал водителя виновным в смертельном ДТП (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) и приговорил его к семи годам тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Фото : Прокуратура Києва

