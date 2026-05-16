Конгресс Соединенных Штатов вряд ли одобрит новый крупный пакет финансовой помощи Украине, однако может поддержать ужесточение санкций против России.

Об этом в интервью для Радио Свобода сообщил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Брайан Маст.

Помощь Украине и позиция США: заявление конгрессмена

Он подчеркнул, что европейские государства должны взять на себя большую часть ответственности за поддержку Украины, поскольку война идет на их континенте.

— Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать свой двор, — отметил Брайан Маст.

По его словам, США могут продолжить оказывать разведывательную поддержку и способствовать поставке вооружения даже без принятия новых крупных бюджетных программ помощи.

Конгрессмен также заявил, что Вашингтон поддерживает возможность ужесточения санкций против России, однако они не должны наносить большего вреда союзникам США, чем самой РФ.

Напомним, 14 мая в Палате представителей США собрали достаточное количество голосов, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о новой помощи Украине и дополнительные санкции против России.

Документ предусматривает поддержку Украины и НАТО, более $1 млрд помощи, возможность предоставления многомиллиардных займов, а также новые ограничения против российского финансового сектора, энергетики и должностных лиц.

