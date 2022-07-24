Папа Франциск заявил, что у него есть “большое желание” посетить Киев

Июль, 24 в 16:50

Папа Франциск заявил журналистам, что стремится посетить Украину, чтобы покончить с пятимесячной полномасштабной войной, которую развязала Россия.

— У меня есть большое желание поехать в Киев, — сказал Папа Франциск, отвечая на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину журналистам, летевшим с ним самолетом из Рима в Канаду.

Ни один Папа раньше никогда не посещал Москву, а Папа Франциск откровенно высказывался по поводу действий России в Украине.

В прошлом месяце он прямо обвинил Москву в ведении “жестокой и бессмысленной захватнической войны”.

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Папа Римский неоднократно в интервью выражал надежду, что удастся организовать визиты в Киев и Москву вскоре после поездки в Канаду.

Однако Кремль говорил, что не имел предметных контактов с Ватиканом относительно потенциального визита, тогда как Киев ожидает визита понтифика и выступал с приглашением.

В начале июля секретарь Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлагер не исключал, что Папа Римский Франциск в августе может отправиться в Киев.