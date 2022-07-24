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Ракетный удар по порту Одессы подрывает доверие к обязательствам России — Блинкен

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ентоні Блінкен

Ракетный удар по Одесскому морскому порту подрывает доверие к обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США решительно осуждают ракетный удар России по Одесскому порту.

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– Это подрывает усилия по доставке пищи к голодающим и подрывает доверие к обязательствам России по разрешению украинского экспорта, – написал госсекретарь.

Напомним, что утром 23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр.

Две российские ракеты удалось сбить силам ПВО, еще две – попали в объекты инфраструктуры порта. Там произошел пожар.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что вражеский ракетный удар по морскому порту Одессы свидетельствует о том, что Кремль продолжает использовать еду как оружие. Она подчеркнула, что Россия нанесла удар по порту менее чем через 24 часа после подписания соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю.

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