Ракетный удар по Одесскому морскому порту подрывает доверие к обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США решительно осуждают ракетный удар России по Одесскому порту.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022