Июль, 24 в 8:37

Ракетный удар по Одесскому морскому порту подрывает доверие к обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США решительно осуждают ракетный удар России по Одесскому порту.

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– Это подрывает усилия по доставке пищи к голодающим и подрывает доверие к обязательствам России по разрешению украинского экспорта, – написал госсекретарь.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

Напомним, что утром 23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр.

Две российские ракеты удалось сбить силам ПВО, еще две – попали в объекты инфраструктуры порта. Там произошел пожар.

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что вражеский ракетный удар по морскому порту Одессы свидетельствует о том, что Кремль продолжает использовать еду как оружие. Она подчеркнула, что Россия нанесла удар по порту менее чем через 24 часа после подписания соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю.