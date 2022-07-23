Июль, 23 в 14:34

Ракетный удар войск РФ по морскому порту Одессы свидетельствует о том, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что Россия нанесла удар по порту менее чем через 24 часа после подписания соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю.

– Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности, – написала она в Twitter 23 июля.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. Сейчас смотрят — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

Отметим, что утром 23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр.

Две российские ракеты удалось сбить силам украинской противовоздушной обороны, еще две — попали в объекты инфраструктуры порта. В результате обстрелов есть пострадавшие мирные жители.