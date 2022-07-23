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Факты / Украина / Политика

Кремль использует еду как оружие: посол США отреагировала на ракетные удары РФ по порту Одессы

Валентина Чорна, редактор ленты
посол США Бріджит Брінк
Фото: Getty Images

Ракетный удар войск РФ по морскому порту Одессы свидетельствует о том, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что Россия нанесла удар по порту менее чем через 24 часа после подписания соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю.

– Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности, – написала она в Twitter 23 июля.

Отметим, что утром 23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр.

Две российские ракеты удалось сбить силам украинской противовоздушной обороны, еще две — попали в объекты инфраструктуры порта. В результате обстрелов есть пострадавшие мирные жители.

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