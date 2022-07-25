Июль, 25 в 10:15

На острове Кюсю на западе Японии 24 июля произошло извержение вулкана Сакурадзима. Информации о жертвах или повреждениях пока нет, однако на острове объявлен самый высокий (пятый) уровень опасности.

Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA). На записях камеры наблюдения агентства было видно облако дыма или пепла, поднимающееся из вулкана.

Вулканические камни падали в 2,5 км от вулкана. Некоторым районам рекомендовали эвакуироваться. Пока известно о 51 эвакуированном местном жителе.

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Отметим, что примерно в 50 км от вулкана расположена атомная станция Сендай. Ядерные регуляторы заявили, что там также не было обнаружено никаких нарушений.

Сакурадзима имеет статус активного вулкана под оранжевым (третьим) уровнем опасности. До 2022 года последнее крупное извержение было зафиксировано в 2013 году. Тогда пепел поднялся на 5 тыс. метров в высоту.

Вулкан сформировался гигантским извержением около 22 тыс. лет назад. Потоки его лавы в 1914 году повлекли за собой соединение бывшего острова с полуостровом Осуми. Извержение 1914 года было самым мощным в Японии в ХХ веке.