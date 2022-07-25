Июль, 25 в 18:10

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение финансирования для Украины в размере 1,59 миллиарда евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, один миллиард евро из этой суммы будет выделен немедленно.

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— Это поможет восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг, поддерживать энергетические, транспортные и образовательные проекты на будущее, — отметила президент Еврокомиссии.

???????? The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately. It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future. We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Напомним, что 21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Этот пакет вводит запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения).

Также будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий.