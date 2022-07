Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение финансирования для Украины в размере 1,59 миллиарда евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, один миллиард евро из этой суммы будет выделен немедленно.

???????? The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.

It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022