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Евросоюз выделил Украине 1,59 млрд евро финпомощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение финансирования для Украины в размере 1,59 миллиарда евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, один миллиард евро из этой суммы будет выделен немедленно.

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— Это поможет восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг, поддерживать энергетические, транспортные и образовательные проекты на будущее, — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, что 21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Этот пакет вводит запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения).

Также будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий.

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