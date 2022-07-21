Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против РФ с эмбарго на золото
В четверг, 21 июля, Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России, который, среди прочего, предусматривает эмбарго на золото.
Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется, — подчеркнула она.
Седьмой санкционный пакет вводит запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения).
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Кроме того, будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий.
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