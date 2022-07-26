Июль, 26 в 15:00

Великобритания расширила список персональных санкций против чиновников России.

В обновленном санкционном списке появились 42 новых позиции в рамках санкций против РФ и пять против Сирии.

Как сообщается на сайте британского правительства, 26 июля под санкции попали, в том числе 23 российских губернатора.

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Среди тех, против кого Британия ввела санкции, есть: губернаторы приграничных Брянской и Курской областей, губернаторы Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Ленинградской, Оренбургской, Волгоградской, Калужской и Воронежской областей, главы Красноярского и Алтайского края, республики Коми, Башкортостана, Чувашии, Якутии и другие чиновники.

Под санкции попал глава Минюста России Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко.

Также в список попал британский пропагандист-блогер Грэм Филлипс и представители террористических организаций в ОРДЛО.

26 июля Совет Европейского Союза продлил действие экономических санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину в 2014 году, на шесть месяцев. Ограничения будут действовать до конца января 2023 года.

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Источник: Правительство Великобритании