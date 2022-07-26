Июль, 26 в 14:21

Совет Европейского Союза продлил действие экономических санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину в 2014 году, на шесть месяцев.

Ограничения будут действовать до конца января 2023 года.

Экономические санкции, действие которых продлил Европейский Союз, впервые были введены в 2014 году в ответ на действия РФ, которые дестабилизировали ситуацию в Украине.

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Но их значительно расширили после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против нашей страны.

Сейчас санкции ЕС против РФ предусматривают широкий спектр секторальных мер, среди которых ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

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В Совете ЕС напомнили, что, кроме экономических санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины.

К ним относятся ограничения экономических отношений с Крымом и городом Севастополь, а также “ДНР” и “ЛНР”, индивидуальные ограничительные меры, предусматривающие замораживание финансовых активов и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических и юридических лиц.

Источник: Совет ЄС