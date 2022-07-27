Зеленского отметили премией Уинстона Черчилля за лидерство

Июль, 26 в 21:06

Президент Украины Владимир Зеленский отмечен премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля.

Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Руководитель Международного общества Лоуренс Геллер во время вручения отметил, что сейчас происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

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— Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь, – сказал Лоуренс Геллер.

По его словам, преданность Зеленского основополагающим принципам демократии и жесткость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а “его отстаивание демократии вдохновляет всех нас”.

Лоуренс Геллер также отметил роль Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в усилении возможности демократии защитить себя и сдержать агрессию.

Джонсон заметил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Зеленский доказал свое лидерство.

— Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что вы будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от выживания его президента. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: Мне нужно оружие, – сказал глава правительства Британии.

Джонсон добавил, что Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством: Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит! И когда этот день наступит, Украина предстанет как сильное независимое государство.

Президент Украины поблагодарил за награду и подчеркнул, что она была бы невозможной, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему.

— Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы. Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого, – подчеркнул Зеленский.

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Президент призвал продолжать поставки современного и эффективного оружия Украине в достаточном объеме, усиливать санкции против России, привлекать больше народов в коалицию для защиты свободы, особенно тех, против которых Россия в ХХІ веке решила применить искусственный голод.

Награда, которой был отмечен президент Украины, передана украинскому послу в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправления на родину.