Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных, которые проходят обучение в Англии.

Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео с учебного полигона.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.

The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022