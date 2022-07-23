Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Уверен, что Украина победит: Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии

Валентина Чорна, редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных, которые проходят обучение в Англии.

Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео с учебного полигона.

— На этой неделе я посетил украинских военных, которые проходят обучение в британских Вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать давать отпор российской агрессии, — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, как Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои.

Британский премьер бросает обучающую гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Джонсон отметил, что в течение следующих четырех месяцев Вооруженные силы Британии планируют обучить около 10 тыс. украинских армейцев.

По его словам, обучение дополняет инвестиции, которые Великобритания делает для поддержки Украины.

– Мы надеемся, что ход этой войны начнет отбивать злое нападение Путина на Украину. Я знаю, что в конце концов украинский народ добьется успеха. Я знаю, что Вооруженные силы Украины также добьются успеха, — сказал Джонсон в видео.

Читайте
В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка