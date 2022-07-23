Июль, 23 в 15:37

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных, которые проходят обучение в Англии.

Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео с учебного полигона.

— На этой неделе я посетил украинских военных, которые проходят обучение в британских Вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать давать отпор российской агрессии, — говорится в подписи к видео.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire. Сейчас смотрят The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022

На кадрах можно увидеть, как Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои.

Британский премьер бросает обучающую гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Джонсон отметил, что в течение следующих четырех месяцев Вооруженные силы Британии планируют обучить около 10 тыс. украинских армейцев.

По его словам, обучение дополняет инвестиции, которые Великобритания делает для поддержки Украины.