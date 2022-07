Зима без российского газа: выдержит ли Европа энергетический шантаж Кремля?

Отключит ли Россия газ Евросоюзу? Главная энергетическая интрига года может быть решена еще до начала зимы. ЕС официально готовится к худшему сценарию, который уже сейчас подталкивает Газпром к откровенным энергетическим диверсиям.

Цены на газ снова взлетают вверх, что сулит тяжелый отопительный сезон. Экономика ЕС пострадает, но получит прививку от энергетических кризисов в следующие сезоны. А вот Россия рискует навсегда потерять европейский нефтегазовый рынок – свой главный источник дохода.

Как ЕС перезимует эту зиму без российского голубого топлива и повлияет ли это на Украину – читайте в материале Фактов ICTV.

Европейская энергетика претерпевает радикальную трансформацию прямо сейчас, не дожидаясь 2030 или 2050 годов. И причиной тому стало не Зеленое соглашение по декарбонизации экономики, а российская военная агрессия против Украины, а также энергетическая агрессия против всего Евросоюза.

До вторжения РФ в Украину ЕС зависел от российского газа примерно на 40%. В общей сложности европейцы ежегодно потребляли около 155 млрд кубометров голубого топлива из России. И только после начала войны от вражеского газа пообещали постепенно отказаться к 2027 году.

Но энергетический шантаж Кремля может значительно ускорить этот процесс. Без российского топлива Европа может оказаться уже в этом году. При этом перекрыть кран угрожают именно в Москве.

Подобный “сортирный юмор” российской “элиты” подталкивает европейцев к конкретным выводам и действиям. Для ЕС наконец-то стало очевидным, что Россия не является надежным энергопоставщиком. И что рано или поздно Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа.

Шансы, что полная остановка поставок газа произойдет рано, все увеличиваются. Показательное ограничение Северного потока-1 якобы из-за необходимости остановить работу турбины заставляет ЕС готовиться к прекращению поставок из России в любой момент.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, прибыв на встречу министров энергетики ЕС во вторник, сообщает Европейская правда.

Во вторник министры энергетики стран Евросоюза достигли принципиальной договоренности об экономии голубого топлива. Чтобы смягчить последствия российского шантажа, к марту следующего года ЕС планирует сократить потребление газа на 15% (по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет). Пока это добровольное условие. Но в критическом случае его могут сделать обязательным.

Как сокращать потребление газа, страны будут решать самостоятельно. Но арсенал методов известен: это – уменьшение потребления газа в энергетике, перевод на другие виды топлива промышленности, уменьшение температуры отопления в жилищах и т.д.

При этом приоритет будут предоставлять мерам, которые не повлияют на домохозяйства, а также критически важные объекты, например, в сфере здравоохранения и обороны.

Напомним, в понедельник российский монополист Газпром объявил, что со среды уменьшит снабжение Северным потоком-1 еще вдвое – до 33 млн кубометров (до этого качали 67 млн ​​кубов в сутки). Это только около 20% от плановой мощности трубопровода!

Формальным основанием для такого шага россияне назвали остановку эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС Портова. Мол, у турбины истек срок межремонтной наработки до капитального ремонта.

Так же “из-за турбины” мощность трубопровода (до 67 млн ​​кубов в сутки) уменьшили и в прошлый раз. Это заставило Германию и Канаду пойти на санкционное исключение, чтобы доставить злосчастную турбину Siemens россиянам с ремонта в канадском Монреале. Но агрегат до сих пор остается “неприкаянным”.

В Siemens заявляют, что турбина готова к доставке. Но для завершения процесса Газпром должен предоставить таможенные документы для передачи. Но он этого не делает… Зато Москва ведет эпистолярную игру, требуя конкретных документов, подтверждающих, что такая передача не нарушает санкции.

Между тем эксперты убеждены: с технической точки зрения так сильно уменьшать объемы транспортировки из-за единичных турбин оснований не было. Так что ограничение Северного потока-1 — чисто политическое. Впрочем, как и ограничение украинской ГТС. Россия сознательно хочет минимизировать поставки газа в ЕС, чтобы не дать накопить достаточное количество запасов топлива в европейских подземных хранилищах и сорвать отопительный сезон.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 20 июля страны Европы заполнили газом свои подземные хранилища более чем на 65%. Это около 70 млрд кубометров газа. Этого мало. Страны ЕС обязались заполнить ПХГ до зимы по меньшей мере на 80%. Но с такими темпами поставки российского газа в ЕС могут и не добиться цели.

В Германии уже признают, что не будут иметь газ в изобилии.

Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Габэк в эфире телеканала ARD обратился с призывом сократить потребление газа на 15-20%, чтобы избежать того, что “определенные производственные цепи просто перестанут существовать в Германии или Европе”.

Тем временем россияне прибегают к новым диверсиям против украинской газотранспортной системы. В понедельник Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород на участке госграница РФ – Украина.

Газпром без предупреждения резко увеличил давление в трубе, хотя при таких обстоятельствах был обязан проинформировать украинскую сторону. К счастью, обошлось без аварий. Но именно при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами в 2009 году произошла авария на газопроводе Туркменистана.

Дефицит газа в Европе снова толкает цены вверх и предсказывает тяжелый отопительный сезон. Спотовые цены на газ уже превысили $2 тыс. за тысячу кубов.

Все понимают: даже если нехватку газа не слишком почувствуют рядовые европейцы, то экономика ЕС точно пострадает. Однако, как отмечают специалисты, Европа получит “прививку” от энергетических кризисов в последующие сезоны. А вот Россия рискует получить отпор и навсегда потерять европейский нефтегазовый рынок – свой главный источник дохода.

Однако ЕС стоит нанести ответный удар, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022